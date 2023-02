Milliardaire ou presque

Courtney travaille pour "Belle la vie", une agence de conciergerie de luxe, qui répond à la moindre demande de ses clients V.I.P. Dana, sa directrice, lui propose une nouvelle mission : accompagner un client milliardaire, Joe Franklin, à Banff, au Canada, pour des vacances au ski. Courtney réalise rapidement que Joe n’est pas un client normal : il s’extasie devant le jet privé, la suite luxueuse et l’hélicoptère, il est très gentil et familier avec les employés de l’hôtel, et n’a pas l’air d’apprécier la nourriture raffinée...