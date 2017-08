Miss Détective : le prix à payer  

Melville Horning est l'un des plus gros hommes d'affaires américain. Ses céréales se vendent, en effet, dans le monde entier. Connu pour ses inventions, Horning est aussi paranoïaque. Un nouveau documentaire à son sujet lui donne raison de l'être. Un espion dévoile à l'extérieur des secrets de fabrication de l'entreprise et Horning souhaite tout mettre en œuvre pour l'arrêter. Hélas, celui-ci chute de son bateau et se noie. Cathy Davis, mère et épouse dévouée, cache une autre identité. A ses heures perdues, elle est, en effet, Jane Doe, un détective privé de talent. Elle est chargée d'enquêter sur la mort de Horning.