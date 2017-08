Miss détective : Un mort en cavale  

Mère de famille et épouse modèle le jour, Cathy Davis devient l'agent secret Jane Doe, la nuit. Elle s'apprête cette fois-ci à vivre sa plus dangereuse mission. Louis Angelini, un trafiquant d'armes, décède apparemment en prison, victime d'une crise cardiaque. Quelques minutes avant que son corps ne soit transféré de l'hôpital de la prison, il disparaît. Personne ne peut expliquer ce qu'il s'est passé. Jane Doe enquête et cherche à comprendre comment un corps a pu se volatiliser alors que la sécurité, au sein de la prison, était maximale. Elle est bientôt persuadée que personne n'a volé la dépouille du défunt car, selon elle, l'homme serait toujours vivant.