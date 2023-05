Mon dangereux colocataire

Laurie, qui vient de rompre avec son fiancé, s’installe dans la belle villa de Malibu de sa sœur, absente pour l’été. Elle y cohabite avec sa nièce Ricki, une jeune fille âgée de 17 ans, un peu rebelle. Laurie, qui a repris et terminé récemment ses études de littérature, donne des cours à la faculté où elle retrouve sa vieille amie, Janice, et le sympathique professeur Floyd Messner. Mark, son ex-fiancé, vient régulièrement la relancer, mais elle ne souhaite plus entendre parler de cet homme qui l’a trompée.