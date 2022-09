Mon dangereux colocataire

Laurie, qui vient de rompre avec son fiancé, s’installe dans la belle villa de Malibu de sa sœur absente pour l’été. Elle y cohabite avec sa nièce Ricki, une jeune fille de 17 ans un peu rebelle. Laurie, qui a repris et terminé récemment ses études de littérature, donne des cours à la fac où elle retrouve sa vieille amie Janice et le sympathique professeur Floyd Messner. Mark, l’ex-fiancé, vient régulièrement la relancer mais elle ne veut plus entendre parler de cet homme qui l’a trompée. Laurie découvre par hasard que l’appartement d’invités de sa sœur est occupé par un très bel homme, Alan, sportif mais aussi artiste, avec lequel elle s’entend à merveille, d’autant qu’il sort lui aussi d’une rupture douloureuse. Mais il s’avère qu’Alan a été engagé par Mark pour déstabiliser Laurie. Mark est cependant rapidement dépassé par le plan qu’il avait élaboré, Alan, de son vrai nom Kurt, s’avérant être un dangereux criminel…