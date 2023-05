Mon double maléfique

Monica, animatrice vedette d’une chaîne de télévision locale, gère à la fois le deuil de son père et une rupture difficile. Elle tente de se relever en s’investissant dans son travail et glane un nouveau poste pour lequel il y a de la concurrence. Elle apprend à connaître sa nouvelle assistante et amie, ce que la meilleure amie d’enfance de Monica ne voit pas d’un très bon œil…