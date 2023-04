Mon fils, piégé dans un réseau d'escort boys !

Un an après la mort de leur père, Justine et Jason aménagent avec leur mère, Nicole, dans la petite ville de Purity Falls. Là, ils font là connaissance de leur voisine, Courtney, qui propose à Jason de travailler pour elle. En effet, elle dirige une entreprise qui offre des services à domicile auprès des habitants du quartier. Bien qu'il y ait une grande différence d'âge entre eux, dès qu'ils se retrouvent seuls pour la première fois, Courtney et Jason passent la nuit ensemble. Elle envoie ensuite Jason s'occuper du jardin d'une de ses clientes, persuadée qu'il a compris en quoi consiste son nouveau "travail". Lorsqu'il comprend qu'il est censé coucher avec des femmes mûres, il refuse. Mais très vite, il se ravise car il a besoin d'argent pour aider sa mère. Alors qu'il est chez une cliente, le mari de cette dernière arrive. Jason se cache et voit que le mari est armé. Il parvient à s'enfuir mais dans la panique, il oublie sa ceinture. Il annonce à Courtney qu'il arrête de travailler pour elle, mais il est ensuite menacé par Benjamin, son homme de main. Comprenant que le jeune Chad, mort de façon suspecte quelques semaines auparavant a sans doute été victime de Courtney et de Benjamin, Jason décide alors de voler à Courtney le carnet où elle stocke les photos de ses gigolos pour le donner à la police. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu...