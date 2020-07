Mon fils sous emprise

Lorna Sisco est une écrivaine spécialisée dans le développement personnel. Ses livres connaissent un franc succès. Elle vient d’emménager avec son nouveau mari et son fils, Mark, dans une nouvelle villa. Le jeune homme est moins enthousiaste quant à la nouvelle maison et son nouveau beau-père, mais c’est un jeune homme équilibré, amoureux de sa petite amie. Cet équilibre est chamboulé le jour où Mallory, une jolie jeune femme, emménage dans le quartier et s’éprend de Mark. Cette liaison déplaît fortement à Lorna, que Mallory met mal à l’aise. Au fil du temps, le malaise s’intensifie. Lorna ne reconnaît plus son fils. La mystérieuse jeune fille semble lui avoir fait un lavage de cerveau. Petit à petit, l’écrivaine se rend compte que Mallory n’est pas celle qu’elle prétend être…