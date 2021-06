Mon locataire presque parfait

Gina, une jeune photographe en proie à des problèmes financiers, cherche à sous-louer la dépendance de la propriété dans laquelle elle habite et qu’elle a héritée de sa mère. Elle passe donc une annonce et choisit Mark, un ancien militaire, qui semble bien sous tout rapport. Très vite, celui-ci se révèle être le colocataire idéal : il se montre prévenant, serviable et attentif. Il convainc même Gina que, compte tenu de son talent, elle doit postuler auprès des plus grandes agences de presse du pays et ne pas attendre indéfiniment d’être «prête». Gina est bientôt engagée dans une très grande agence dirigée par le prestigieux Robert Simms. Mark prend à ce point en main la vie de Gina qu’il la débarrasse de son ex-mari, un peu trop envahissant, en l’enterrant dans son jardin.