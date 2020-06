Mon mari, cet inconnu

Pour fêter leur anniversaire de mariage, Gabrielle et Parker partent en week-end faire du kayak, laissant leur fille Alexa aux bons soins du frère de Parker, Carson, et de son épouse, Brook. Mais Parker a un accident et disparaît dans les eaux de la rivière. Quelque temps plus tard, Gabrielle croit voir Parker à San Francisco. Elle se fait ensuite agresser par un homme mystérieux qui lui réclame une forte somme d'argent en règlement d'une dette que Parker aurait eue envers lui.