Mon mari veut me tuer !

Une famille avec deux jeunes enfants part passer quelques jours à Seattle, avec leur nounou, Greta. Nomi, la mère, est écrivain et le père, Mark, doit assister à une convention. A peine arrivée sur place, Nomi est enlevée et se réveille dans une voiture de location où on a cherché à l’asphyxier. Elle rentre à l’hôtel et découvre que sa famille n’est plus là. A la convention, elle comprend que Greta a volé son identité, avec la complicité de son mari. Elle veut porter plainte, mais la police ne la croit pas, d’autant que Greta et Mark ont engagé les services d’un avocat et l’accusent d’être une déséquilibrée. Elle finit par découvrir leur mobile : elle a hérité d’une grosse somme d’argent d’un cousin inconnu.