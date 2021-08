Mon mari veut me tuer !

Une famille avec deux jeunes enfants part passer quelques jours à Seattle, avec leur nounou, Greta. Nomi, la mère, est écrivain et le père, Mark, doit assister à une convention. A peine arrivée sur place, Nomi est enlevée et se réveille dans une voiture de location où on a cherché à l’asphyxier. Elle rentre à l’hôtel et découvre que sa famille n’est plus là. A la convention, elle comprend que Greta a volé son identité, avec la complicité de son mari...