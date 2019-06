La mort t'ira si bien...

Katie Jones est une chirurgienne esthétique de renom. Elle vit à Seattle avec ses deux enfants, Aidan et Jess, et son mari Chris, la star des chirurgiens esthétiques. Diminué par un AVC récent, il est actuellement en rééducation. Une jolie patiente, déjà très refaite, vient consulter Katie pour des retouches. Katie ne l’a pas reconnue, mais la patiente lui révèle qu’elles ont été internes ensemble dans le service de Chris. Mais contrairement à Katie, Liz Oakley a abandonné les études de médecine pour devenir avocate, spécialisée dans les recours collectifs. Katie accepte de l’opérer une première fois, mais elle refuse la deuxième fois. Liz s’effondre en larmes. Très vite, elle s’avère inquiétante, puis dangereuse. Elle assassine une chirurgienne de San Francisco et son mari. Katie enquête. Par le passé, Liz a obtenu dix millions de dollars pour une erreur médicale qui lui a coûté ses ovaires. Katie apprend aussi que Liz était maladivement jalouse d'elle, la considérant comme parfaite. De fil en aiguille, Liz s’en prend à toute la famille de Katie.