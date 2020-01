Mystère à Salem Falls

Jack, un beau jeune professeur d’histoire au-delà de tout soupçon, s’installe dans le village tranquille de Salem Falls. Là, des adolescentes en manque d’aventure s’adonnent à la sorcellerie. Gillian, l'une d'entre elles, jette un sort pour que Jack s’éprenne d’elle. Jack est accusé à tort de viol et on découvre qu’il a déjà fait l’objet d’une telle accusation par le passé. Le père de Gillian, un puissant notable, fait tout pour innocenter sa fille et accabler Jack, afin qu’un lourd secret le concernant n'éclate pas au grand jour.