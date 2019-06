Vous n'aurez pas ma fille !

Nina Johnson décide de rejoindre son petit ami au Belize pour travailler bénévolement dans un orphelinat. Kate, sa mère, est lieutenant de police en Floride. Très fière de l'engagement de sa fille, elle lui recommande néanmoins la plus grande prudence pendant son voyage car le Belize est un pays connu pour être dangereux. La mère et la fille conviennent donc de se donner des nouvelles tous les jours à la même heure. Nina retrouve Drew et avant de commencer à travailler, les deux amoureux s'offrent quelques jours de vacances dans des paysages paradisiaques. Ils retrouvent Albert, également bénévole de l'orphelinat, à Punta Dia. Au bar de la plage, on leur offre à boire et sous prétexte de les emmener en excursion, on les enlève. Sans nouvelles de sa fille, Kate décide de venir sur place mener l'enquête. Avec l'aide de Francisco, ambassadeur des Etats-Unis au Belize, elle découvre que des trafics d'organes ont lieu dans ce pays. Ne doutant plus de ce qui attend sa fille et ses amis, Kate se lance dans une course contre la montre pour les retrouver à temps.