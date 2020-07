Natalee Holloway : La détresse d'une mère

Suite à la remise des diplômes, Natalee et ses camarades s’apprêtent à passer trois jours sur l’île d’Aruba pour fêter la fin de l’année scolaire. Lors d’une dernière soirée arrosée, Natalee fait la connaissance d’un jeune homme, Joran, prêt à profiter de la situation pour parvenir à ses fins. Le lendemain, au moment de quitter l’hôtel, Natalee manque à l’appel. Les autorités tardant à signaler sa disparition, Beth, sa mère, mobilise les habitants de l’île et les médias afin de retrouver sa fille et les kidnappeurs.