Les naufragés du lagon bleu  

Emma et Dean, deux lycéens de dernière année, participent avec leur classe à un projet humanitaire sur l’île de Trinidad, dans les Caraïbes. Au cours d’un contrôle de police, lors d’une fête à bord d’un bateau, Emma tombe à l’eau accidentellement et Dean plonge pour la sauver. Ils se réfugient sur un canot de sauvetage avec lequel ils décident de rentrer au port. Mais une tempête éclate et les entraîne sur une île déserte, où ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour survivre...