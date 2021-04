Ne dites rien à ma fiancée...

Ashley et Brad sont fiancés et préparent leur mariage. Au mariage d’une amie, Ashley rencontre une organisatrice de mariage, Mandy Raines, et réussit à convaindre Brad de l’engager. Mais lorsque Brad rencontre Mandy Raines, il s’aperçoit que c’est en fait son ex-fiancée, qui est obsédée par l’idée de le reconquérir. Mandy Raines ne recule devant rien pour persécuter le couple et réussit même à échapper à la vigilance de la police…