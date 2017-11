Dans la bibliothèque d’une petite ville, Vanessa, une jeune femme âgée de vingt-trois ans, lit une histoire à des enfants. Cette histoire est la sienne. Elle raconte ce qu’elle a vécu lorsqu'elle avait huit ans : sa grave maladie, ses séjours à l’hôpital, les traitements épuisants, mais aussi l’amour immense que lui portent ses parents et son petit frère, Gordon. C’est cet amour qui fera naître un élan de générosité et de solidarité dans le cœur de tous les habitants et qui permettra à la petite Vanessa de fêter Halloween au mois d’août et Noël en novembre.