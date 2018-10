Le Noël rêvé de Megan

Megan est une jeune scénariste-réalisatrice, spécialisée dans les films de Noël. Tyrannique, elle ne vit que pour son travail et a peu de considération pour les membres de son équipe qu’elle compte faire travailler le soir du réveillon de Noël. Elle sort avec Eric, un garçon visiblement assez égoïste et superficiel. Alors qu’elle puise l’inspiration pour son tournage en cours, dans une boule à neige représentant un petit village féerique, Sal, qui apparaît et disparaît à l’envie, essaie de lui faire comprendre qu’il est possible de vivre dans ce genre d’endroits et d’avoir une vie plus épanouissante. Rétorquant que c’est n’est pas ce dont elle rêve, elle jette la boule à neige au sol qui rebondit et l’assomme. Elle se réveille dans une vie parallèle, à l’intérieur de sa boule à neige, où elle est mariée à Ted, son amour de jeunesse avec lequel elle a deux beaux enfants, Mia et Teddy.