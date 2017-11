Noël au soleil

Joe Brady et sa femme Jessica sont séparés. Leurs enfants Zoey et Dylan sont prêts à tout pour ressouder la famille. Jessica accepte la proposition professionnelle inespérée que lui fait son patron, Ian. Mais cette offre la contraint à partir à Palm Springs pendant la période de Noël. Pourtant, elle accepte et emmène les enfants avec elle. Au même moment, Ted, l’agent de Joe, lui obtient un rendez-vous avec des producteurs de Los Angeles qui veulent financer sa nouvelle pièce et la monter à Beverly Hills. Mais ce rendez-vous doit avoir lieu à Los Angeles même, pendant la période de Noël. Joe est tenté de refuser car pour lui, il est hors de question de s’éloigner de sa famille pendant les fêtes. Mais devant la résolution de Jessica, il finit par accepter. C’est alors que les enfants entrent en scène. Ils se font passer pour l’agent de leur père et obtiennent que les producteurs hollywoodiens se déplacent jusqu’à Palm Springs pour le rencontrer. Ils sont prêts à tout pour que la famille soit malgré tout réunie pour les fêtes.