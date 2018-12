Noël avec un inconnu

Darcy travaille à la librairie Chaucer à Philadelphie, et les livres sont toute sa vie. Quelques jours avant Noël, elle renverse par hasard avec son vélo un bel inconnu qui promenait son chien. La commotion cérébrale lui a momentanément faire perdre tout souvenir de sa vie présente ou passée. Darcy va se faire un point d’honneur de l’aider à retrouver la mémoire. Ce faisant, elle se découvre des trésors de courage dont elle se serait crue incapable. Mais lorsqu’Aiden retrouve enfin son identité, il se rend à l’évidence : il doit rentrer chez lui en Ohio. En effet, il y avait une bague de mariage dans ses affaires, et il faut qu’il sache à qui il voulait l’offrir. Darcy surmonte les sentiments qu’elle avait développés pour lui et trouve la force de postuler à la direction de la librairie.