Femme active, mère de 3 enfants et toujours débordée, Margot Chapelier est contactée par FX, un agent de la DCRI, qui a besoin d’elle pour obtenir des renseignements top secrets. Margot va alors peu à peu découvrir qu’elle est elle aussi une personne “extraordinaire”, et se révéler ainsi aux yeux des autres et de sa famille. L’aventure et le goût du danger auront-ils raison de son mariage ?