Célia, une jeune Californienne, arrive en Virginie pour restaurer la maison de sa grand-mère, morte prématurément et qu'elle n'a jamais connue. Rapidement, des actes de vandalisme lui indiquent qu'elle n'est pas la bienvenue pour tout le monde. Grâce à sa détermination et l'aide de son nouveau petit ami, elle trouvera qui se cache derrière ces agressions de plus en plus inquiétantes.