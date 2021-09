Nouveau lycée, nouveau danger

Kelly revient dans sa ville natale pour reprendre le vignoble familial et se rapprocher de sa fille, Béa, qu’elle n’a pas assez vue grandir, accaparée par sa carrière. Elle retrouve son amour d’enfance, Luke, et Béa se fait vite des amis. Elle rencontre même un charmant jeune homme. Hélas, un mystérieux inconnu commence à harceler Béa et devient de plus en plus menaçant…