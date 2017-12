Opération Noël

Olivia Young, mère célibataire, emmène ses deux enfants skier à Noël et fait la rencontre du sergent Scott Mc Guigan sur les pistes. Ils se quittent sur un malentendu, mais les hasards de la vie les amènent à se rencontrer à nouveau et même à travailler ensemble. Olivia tombe sous son charme et leurs enfants s’entendent à merveille. Mais Scott est membre des forces spéciales américaines et être amoureuse d’un militaire qui peut partir en mission dangereuse d’une minute à l’autre est difficile pour Olivia, qui se demande si elle est vraiment faite pour cette vie... Scott doit partir en mission alors qu’ils doivent passer leur premier Noël ensemble : c’est la fois de trop pour Olivia...