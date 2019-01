Katy et Bob vivent heureux dans une petite ville. Bob est un avocat respecté et un triathlète renommé. Katy vient de donner naissance à des jumeaux. La nuit de la Saint-Sylvestre, un affrontement a lieu entre Bob et des adolescents. Bob est retrouvé mort. Depuis, Katy cherche désespérément à savoir ce qu'il s'est passé