Le pacte secret de Noël

Chris et Kate, deux sœurs jumelles qui ont deux vies parfaitement opposées, se lancent le défi d'échanger leurs places. Chris, professeure d'art plastique dans un lycée, doit organiser comme tous les ans le marché de Noël de Littleton, la petite ville près de Denver dans laquelle elle vit avec ses deux enfants. Kate, qui travaille dans une agence de promoteurs immobiliers à Denver, doit exceptionnellement organiser la fête de Noël du bureau suite au départ impromptu d'une collègue. Une fois l'échange effectué, les imprévus se multiplient : les enfants de Chris restent finalement à la maison car leur père ne les prend plus avec lui pour la semaine et le généreux donateur qui a mis beaucoup d'argent sur la table pour le marché de Noël demande de nombreux changements. Prêtes à abandonner le défi, les deux sœurs décident de rester malgré tout à leur place car elles ont chacune rencontré quelqu'un... mais dans le rôle de l'autre !