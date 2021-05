Pacte sur le campus

A New York, lors d’une fête, Will, un riche étudiant prétentieux et séducteur, provoque accidentellement, en la poussant contre une balustrade, la mort de la jeune Heidi, sa maîtresse. Will et ses trois amis présents sur les lieux du crime, Camille sa fiancée, Rick et Annabel, font le choix de ne rien dire à la police. Mais Lisa, l’amie et colocataire de la jeune fille décédée, a pris des photos de ce moment tragique et décide de les faire chanter. Elle leur réclame quatre millions de dollars pour ne pas envoyer les clichés à la police. Pour éviter que Lisa ne puisse divulguer leur secret, ils la piègent et Camille finit par la tuer en l’étouffant avec un sac plastique, avant de l’enterrer à la cave avec ses affaires. Quelques jours après sa disparition, un inspecteur de police débute une enquête afin de retrouver Lisa. La pression monte entre les quatre jeunes…