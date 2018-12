Le parfait village de Noël

Darcy, une jeune illustratrice, est accro aux fêtes de fin d'année et particulièrement à Noël. Depuis que ses parents ont divorcé quand elle était petite, elle s'est jurée de réussir à organiser le Noël parfait. Elle invite pour Thanksgiving ses parents, qui ne se supportent plus, son ami d'enfance Brandon et sa collègue Carmen. Malheureusement Darcy oublie sa dinde dans le four et son dîner est raté. Plus tard dans la soirée, en compagnie de Brandon, elle attend minuit pour pouvoir installer son village de Noël irlandais en porcelaine. Elle tient à ce que tout soit toujours disposé de la même façon, comme chaque année. Brandon, lui, aimerait que son amie fasse preuve d'un peu plus de fantaisie, ce qui déclenche une dispute. Brandon s'en va, Darcy casse une de ses maison en essayant de le rattraper et le laisse finalement partir. Dépitée, elle sort se promener et tombe sur la boutique dans la vitrine de laquelle elle a découvert les villages de Noël étant enfant. Elle entre pour acheter un nouveau bureau de Poste pour son village. La vendeuse fait cadeau à Darcy d'une figurine qui lui ressemble étrangement. Elle la place au cœur de son village et va se coucher. Elle se réveille à "Noël-Ville", réplique grandeur nature de son village en porcelaine. Là, tout est différent : ses parents n'ont pas divorcé, elle sort avec Tom, son supérieur, Carmen est la Maire de la ville, et surtout c'est tous les jours Noël.