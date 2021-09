Passion au ranch

Abby est à la tête d'une petite émission de cuisine sur internet. Elle travaille avec Gina, avec?laquelle elle?a fait ses études?à Yale, en Nouvelle-Angleterre. Abby tourne dans la cuisine de sa mère. Jacob film les séquences, s'occupe de la lumière et du son. Enfin, Gina gère la partie publicité et management. Carrington, de la fameuse société Carrington, est à la recherche de nouveaux talents et trouve Abby très prometteuse. Il vient faire sa connaissance et lui propose de créer une gamme de produits pour leur cible de consommateurs : nappes, serviettes, ustensiles de cuisine... Abby aurait son nom et son image dans tous les magasins Carrington du Nord-Est.