Les péchés du passé

Evan Tanning, pasteur à Philadelphie et père d’une adolescente, est un homme aimé, respecté de sa famille et de ses fidèles. Il anime une émission de radio prônant les valeurs familiales et le rôle éducatif des parents. Afin de tirer parti du succès de son nouveau livre, Bill Traggert, le très influent directeur d’un groupe de presse, le persuade de faire une tournée nationale et programme son émission à une heure de grande écoute. Mais alors que la femme d’Evan s’inquiète de l’emprise de Traggert sur leur vie, Evan apprend qu’il a un fils, né d’une aventure extraconjugale.