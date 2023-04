Peggy Sue Thomas, la scandaleuse

A l’occasion d’une cérémonie en mémoire d’un de ses amis à Whidbey Island, Peggy retrouve Jim, un homme dont elle est sous le charme depuis longtemps. Informaticien qui a fait fortune grâce au développement d’un logiciel, Jim est marié et a construit sa vie en Floride. Mais son amour pour Peggy le conduit à s’installer avec elle à Las Vegas. Brenna, la meilleure amie de Peggy, tient un petit salon de coiffure à Whidbey Island. Elle peine à régler le loyer de la maison qu’elle loue à Peggy. Elle rencontre aussi des difficultés avec son mari Russel, qui a une aventure avec une autre femme. Très vite, l’argent commence à manquer pour Peggy et Jim, qui mènent une vie de plaisir et de luxe à Las Vegas.