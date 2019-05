Pensées interdites

Leslie Reynolds, jeune femme pasteur de l'Eglise de la Fraternité, vient en aide à Gareth, un jeune marié récemment arrivé en ville, qui connaît des difficultés avec son épouse, Emma. Alors qu'une relation forte se noue entre Gareth et Leslie, John, le compagnon de cette dernière qui est lui aussi pasteur, la met en garde contre la proximité qu'il voit se dessiner entre eux. Persuadée qu'elle agit en tout bien tout honneur, elle se brouille avec John au lieu de prendre ses distances avec Gareth. Ce n'est que lorsque Gareth tente de l'embrasser qu'elle se rend compte de son erreur et de sa propre attirance pour lui. Elle tente de mettre un terme à leur relation et de comprendre où est passée Emma, qui semble avoir disparu... C'est alors que Gareth dévoile son vrai visage et Leslie craint qu'il ait commis l'irréparable...