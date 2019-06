Père avant l'heure

Kathy et John forment un jeune couple idéal, uni et très amoureux. Lorsque Kathy apprend qu'elle est enceinte, tous leurs projets semblent remis en question. Ils décident de faire au mieux pour privilégier les études et la carrière de John. Kathy prendra ainsi soin du bébé tandis que John poursuivra son cursus scolaire à l'université d'Harvard. Ils se débrouillent ainsi jusqu'à ce que Kathy abandonne son fils et son mari. John se retrouve seul à élever son bébé tout en poursuivant ses études et en travaillant à mi-temps.