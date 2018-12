Le Père Noël prend sa retraite

Jen Robbins est une jeune femme qui travaille comme journaliste dans une petite ville des Etats-Unis. Elle fait la chronique des "histoires vécues" , aime son travail et Eric, son petit garçon de 7 ans . Ce qu'elle n'aime pas c'est Noël et sa frénésie de shopping. Mais la vraie raison de son rejet pour cette période de fêtes, c'est que son mari, l'a abandonnée avec son bébé, six ans plus tôt , le jour de Noël. De son côté, Chris, Le fils du Père Noël, arrive en ville avec l'espoir de trouver l'âme soeur avant minuit la veille de Noël pour l'emmener au Pôle Nord et permettre à son Père de prendre sa retraite. Jen succombe à son charme, mais le prend pour un fou lorsqu'il lui propose de l'emmener vivre avec les elfs et les lutins. Finalement, elle sera convaincue par des miracles accomplis par Chris et le rejoindra juste avant que l'horloge sonne les 12 coups de minuit.