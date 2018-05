Petits meurtres et confidences

La mère d’Amanda, l’une des patientes d’Hailey Dean, ancienne procureure devenue thérapeute, est retrouvée morte à son domicile, après avoir visiblement absorbé une importante quantité de somnifères. Quelques jours après l’enterrement, le père d’Amanda disparaît dans un accident de voiture. Le choc a été tel que la voiture a explosé. Il ne reste rien du véhicule, ni de son passager. En parallèle, huit millions de dollars se sont volatilisés des comptes bancaires du couple disparu et onze millions, du compte en capital de la société du père. Alors que tout accuse Amanda, Hailey lui vient en aide et, grâce à ses contacts dans la police et au bureau du procureur, essaie de prouver son innocence.