Petits meurtres et chrysanthèmes : un mariage mortel

Abby Knight, ancienne avocate reconvertie en fleuriste, est invitée au mariage de Jillian, l'une de ses cousines. La fête est organisée par Bethany Decoeur, une veuve fraîchement arrivée dans la région et spécialisée dans l’organisation de mariages. Pendant la cérémonie, Abby et son voisin et ami Marco Salvare découvrent sur les lieux le cadavre de Jack Sutcliff, ex-mari de Melanie Turner, une autre de ses cousines. Tout indique qu’il a été assassiné. Comme à son habitude, Abby décide de mener sa propre enquête parallèlement à celle de la police. On soupçonne d’abord Josiah, le père de Melanie, qui avait toutes les raisons d’en vouloir à Jack d’avoir abandonné celle-ci avec leur bébé.