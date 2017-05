Petits meurtres et pâtisserie : Mortelle Saint Valentin  

C’est bientôt la Saint Valentin, dans la paisible petite ville d’Eden Lake, dans le Minnesota. Hannah Swensen dirige une pâtisserie-café, mais la fréquentation a baissé depuis que Melanie et Vanessa, deux sœurs jumelles, ont ouvert une pâtisserie sur le trottoir d’en face. Melanie est une amie de Mike, ils se sont rencontrés à l’université et la jeune femme n’est pas insensible au charme du policier. De son côté Hannah n’a toujours pas fait son choix entre Mike et Norman, le beau dentiste. Hannah et Melanie vont s’affronter autour d’une tourte à la pêche, lors de la répétition du mariage de la fille du maire. Les évènements prennent une tournure dramatique quand Hannah découvre le corps sans vie de Melanie. Notre charmante pâtissière va devoir prouver son innocence…