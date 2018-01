Petits meurtres et pâtisserie : un mort sous le sapin

C’est bientôt Noël dans la paisible petite ville d’Eden Lake, dans le Minnesota. Hannah Swensen y dirige de main de maitre une pâtisserie-café, elle régale toute la ville de ses créations. Bien malgré elle, sa vie sentimentale fait l’objet de beaucoup d’attentions. Sa mère Delores veut la pousser dans les bras De Normam, un dentiste bien sous tous rapports et sa sœur Andrea, préfèrerait qu’elle succombe aux charmes de Mike, le beau lieutenant de police. Les choses se corsent quand Hannah découvre le corps sans vie de Larry Jaeger. Larry était un des propriétaires des Sapins de l’Elfe En Folie, un commerce florissant en pleine période de Noël. Derrière le sourire engageant de Larry se cachaient de nombreux secrets et de nombreuses femmes. Courtney copropriétaire de son affaire et fraichement fiancée avec lui, Docteur Love son ex-femme et animatrice de radio… Tandis qu’Hannah hésite entre Norman et Mike elle ne peut s’empêcher de se mêler à l’enquête. Jusqu’à mettre Mike en colère et à se mettre en danger…