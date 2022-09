Petits meurtres sur le campus : coup de théâtre !

Plusieurs commerces ont été cambriolés dernièrement sur la rue principale de Garrison. En passant devant la pharmacie lors de son footing matinal, la jeune lieutenant de police Claire Tate constate que la porte a été fracturée. Elle décide d’intervenir et est assommée par surprise. Le théâtre de la ville est en pleine effervescence : la première de la pièce « L’ombre de la mort » va bientôt avoir lieu, avec la star de cinéma Bella Brightman dans le rôle principal. En effet, Bella et son mari Duncan possèdent une résidence à Garrison et la comédienne a acceptée de participer à la pièce. Spécialisée dans la littérature policière, la professeure Amy Winslow est conseillère-dramaturge sur la production. Il semble y avoir autant d’intrigues autour de la pièce que dans la pièce elle-même car les liaisons amoureuses véritables ou supposées ne facilitent pas les relations au sein de la troupe. Cela explique la présence régulière de Duncan, le mari de Bella aux répétitions. La visite impromptue de l’ex-mari de la star n’arrange rien. Peu de temps avant la première, Bella est victime de deux incidents, heureusement sans gravité. Mais tout indique que quelqu’un cherche à lui faire du mal. Le lieutenant Travis Burke, le co-équipier de Claire Tate mène l’enquête. Étant au cœur de l’action, Amy ne peut s’empêcher de s’impliquer dans les investigations, malgré la désapprobation du lieutenant Burke qui veut la protéger. En avançant dans leurs recherches, ils découvrent que les incidents visant Bella semblent être liés aux cambriolages et font partie d’un scénario beaucoup plus complexe que ce qu’ils pensaient.