Le phare des secrets  

Un homme ensanglanté au volant de sa voiture et en compagnie de sa fille Katelyn est arrêté par la police. Le cadavre de sa femme se trouve dans le coffre de sa voiture. Vingt ans plus tard, Katelyn reçoit une lettre du maire-adjoint de la ville, Drew Cabot, pour assister à une réunion municipale concernant le projet d’aménagement du phare. Cette lettre est en fait envoyée par le Père Hendry, curé de la paroisse qui souhaite que Katelyn Sparks s’oppose à ce projet. Alors que d’inquiétants phénomènes se produisent, le Père Hendry révèle le secret du phare et tente d’aider Katelyn, Drew et Eric à mettre définitivement fin à la malédiction.