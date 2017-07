Serveuse dans un restaurant et jeune maman divorcée, Joanne Sanders travaille tard dans la nuit. Un soir, sur l'autoroute, elle fait par mégarde une queue de poisson à une grosse voiture. Son conducteur ne le supporte pas et va commencer à la traquer et à la harceler. Désemparée, Joanne fait appel à la police, à ses amis et même à son ex-mari. Mais jusqu'où ira-t-elle pour faire face à la folie de cet homme ?