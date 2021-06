Piégée avec ma soeur

La piscine publique de Ketea est sur le point de fermer ses portes avant un long week end férié .Bree est encore en train de nager quad sa sœur Joanna la rejoint près du bassin. Joanna, aperçevant le sac de sa sœur sur les gradins de la piscine, fouille dedans , trouve la bague de fiançailles de Bree et la jette à l'eau.Mais Bree s'en aperçoit et les deux soeurs plongent pour récupérer le bague coincée dans une grille au fond de l'eau.Pendant ce temps, le responsable de la piscine ferme le volet roulant de protection qui recouvre entièrement le bassin.Les deux femmes se retrouvent piégées dessous.Quand Clara, la femme de ménage arrive, les deux soeurs signalent leur présence. Mais Clara, qui sort de prison, voit le sac et décide de faire du chantage à Bree et Joanna, à savoir, l'ouverture du volet contre le code de la carte de crédit de Bree. Elle ne s'en tiendra pas à ça et demandera aussi la bague de fiançailles.Après une nuit dans l'eau glacée , Bree, qui est diabétique commence à s'épuiser et tombe dans le coma. Joanna réussi à briser le volet et à créer une brèche qui lui permet de sortir sa soeur de l'eau. Elle conseille à Clara de disparaître avant qu'elle n'appelle les secours qui arriveront à temps pour sauver Bree.