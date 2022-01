Piégée dans la vie de ma soeur jumelle

Le jour de leur trentième anniversaire, deux sœurs jumelles décident d'échanger leur place. L'une est mariée et mère de famille. L'autre est célibataire. L'une d'entre elles est assassinée. La survivante décide de ne rien dire et de vivre au sein de la famille de sa sœur, tout en recherchant son meurtrier. Elle redoute que les proches de sa sœur défunte et elle deviennent la prochaine cible du tueur si la vérité éclate. Hélas, l'assassin découvre qu'il a commis une erreur...