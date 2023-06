Piégée par mon mari

June est l’épouse de Rick Lowe, l’auteur à succès le plus vendu des Etats-Unis. Un jour, le couple reçoit à son domicile une lettre de la part d’une certaine Wendy Bach. Elle prétend que Rick l’aurait agressée sexuellement et elle réclame une rançon en échange de son silence. Soucieux de préserver son image et sa notoriété, Rick demande à son épouse d’apporter la rançon à sa place, à minuit sur un parking. Quand June arrive sur place, personne ne vient à sa rencontre. Lorsqu’elle ouvre la portière de la voiture stationnée devant elle, elle constate avec effroi que ses occupants sont morts. Ils ont manifestement été poignardés. Dans un portefeuille, elle trouve leurs papiers d’identité. Il s’agit bien de Wendy Bach et de son mari. Prise de panique, June s’enfuit. Elle arrive chez elle, couverte de sang. Elle raconte ce qu’il s’est passé à son mari qui la dissuade d’appeler la police. Le lendemain, deux lieutenants de la criminelle qui enquêtent sur le double meurtre frappent à leur porte.