Piégée par mon sugar daddy

Alors qu’elle accompagne sa mère lors d’un rendez-vous professionnel, Carly, 18 ans, fait la connaissance de Kyle, un homme d’une cinquantaine d’années. Malgré leur différence d’âge, ce dernier l’invite rapidement à dîner. La jeune fille commence par refuser, mais elle finit par se laisser séduire. Jeune et encore innocente, Carly se donne corps et âme dans leur relation et sans s’en rendre compte, elle s’éloigne de plus en plus de sa famille, puis de ses amis. Isolée, elle se retrouve complètement sous l’emprise de Kyle, qui n’hésite pas à la manipuler. Consciente de la dangerosité de cet homme, sa mère met tout en œuvre pour la libérer de ses griffes...