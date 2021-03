Piégée sous leur toit

En couple depuis dix ans, Chloé et Rob sont en passe d’adopter un enfant. Mais alors qu’ils touchent au but, Chloé réalise que Rob a changé d’avis et décide de rompre. Elle accepte alors un emploi de fille au pair chez les Brown. Le petit Tommy est adorable et ses parents, Emily et Michael, semblent charmants. Emily explique à Chloé que s’ils se montrent aussi stricts et méfiants, c’est qu’ils sont harcelés par Baz Martin, l’ancien chanteur des Blank Slate, avec qui elle a entretenu une relation il y a quelques années. Rapidement, certains détails lui mettent la puce à l’oreille. Et si Emily avait inventé cette histoire de toutes pièces ? Aidée de son amie Stéphanie et de son mari policier, elle entreprend des recherches. Mais quand Emily et Michael découvrent qu’elle se méfie d’eux, la situation vire au cauchemar...