Le pire des mensonges

Un couple de policiers, Zoey et Barry, vivent avec leur petit garçon, Timmy. Zoey et son équipe sont à la recherche d’un violeur qui traque ses victimes sur internet. Pour l’appâter, ils prennent le risque de créer un faux profil sur un site avec, notamment, une photo de Zoey. Par ailleurs, Barry se comporte de manière étrange. Lorsque Zoey découvre que son mari la trompe, elle décide de lui interdire tout accès à la maison et à leur fils, ce qui met Barry dans une colère folle. Une nuit, un incendie se déclenche dans la maison et Timmy y laisse tragiquement sa jeune vie, ce qui rapproche néanmoins les deux époux. Tout porte à croire que le violeur suspect aurait doublé les policiers dans l’enquête et ainsi traqué Zoey pour mettre le feu à sa maison. Mais les apparences peuvent se révéler trompeuses…