Portrait coupable  

Après avoir été agressée, Sarah use de ses talents de dessinatrice pour aider la police à retrouver le coupable et décide de se servir de ses aptitudes artistiques pour aider d'autres victimes à identifier leurs bourreaux. Quelques années plus tard, Sarah épouse Michael. Mais un jour, alors qu'elle aide les autorités à reconstituer le portrait d'un homme suspecté d'avoir violé et tué de nombreuses femmes, Sarah se rend compte qu'elle dessine le visage de son mari...